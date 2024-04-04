Bingöl Üniversitesi'nde her gün 3 bin kişiye ücretsiz iftar veriliyor

Bingöl Üniversitesi ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Valilik, Belediye, hayırsever iş insanları ve çeşitli kurumların desteğiyle öğrencilere iftar veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kapsamında bugün öğrencilere iftar verdi.

Üniversitenin yemekhanesinde gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve emniyet personeli öğrencilerle iftar yaptı.

Çapak da Bingöl Üniversitesi'nin her yıl öğrencilere ücretsiz iftar imkanı sağladığını belirtti.

Öğrencilerin çok memnun olduğunu dile getiren Çapak, "Her gün yaklaşık 3 bin kişi ücretsiz iftar yapıyor burada. Bu iftarın bir gelenek haline geldiğini, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum" dedi.