Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi güvenlik görevlisini bıçakladı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı.
Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı'ndaki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Hurşit Külahoğlu, bilet atmadan bariyerden atlayarak tramvaya binmeye çalışan 19 yaşındaki Ömer Ç'yi uyardı.
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ömer Ç, üzerindeki bıçakla Külahoğlu'nu yaralayarak kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
Omzundan yaralanan Külahoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Ömer Ç, bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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