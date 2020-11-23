Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Trabzon'da balıkçılar, denizden bol miktarda hamsi ile dönüyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve bol miktarda palamut avlayan balıkçıların yeni umudu hamsi oldu. Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

Hamsinin fiyatı 10-15 lira arasında

Palamutta verimli bir sezonu geride bırakan balıkçılar, aynı verimi hamside de almayı temenni ediyor. Karadeniz'de ağlara takılan bol miktarda hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezinde bulunan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi, şu anda 10-15 lira arasındaki fiyatlarda satışa sunuluyor.

[Fotoğraf: AA]

"Karadeniz'in elması, Türkiye'nin elması hamsidir"

Vatandaşın da hamsi fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu, "Hamsi çıktı, hayat durdu. Karadeniz'in elması, Türkiye'nin elması hamsidir. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur. Havaların soğuması lazım. Hamsi, vitamin bakımından çok önemli bir besin maddesi. Tüm balıklar da hamsiyle besleniyor. Vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Şu anda sadece iriliğinden dert yanıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]