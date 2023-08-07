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Türkiye
AA 07.08.2023 08:36

Bilecik'teki orman yangını kontrol altında

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun süren çabalarıyla kontrol altına alındı.

Bilecik'teki orman yangını kontrol altında

Kırsal Yukarıçaylı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla, yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına 300'e yakın personel, 9 helikopter, 4 uçak, 30 arazöz, su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın yerine yakın bölgede çadırda konaklayan orman işçileri de ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

Bilecik'te orman yangını
Bilecik'te orman yangını

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yanan bölgeyi havadan helikopterle incelemişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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