Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 18 iş yerini etkiledi

Sabah 06.30'da başlayan Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki fabrikalara da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

"Şuan için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18"

Olay yerine giderek bilgi alan Vali Süleyman Elban şu ifadeleri kullandı:

"Arada bulunan kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tankların patlamasıyla yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Tek sevindirici taraf herhangi bir yaralının ve can kaybının olmaması. Şuan için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yerinin etkilenmemesi için arkadaşlarımız müdahale etmeye çalışıyorlar."

Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Son durumu @trthaber ekibi aktardı.https://t.co/5cNMXRvS3y pic.twitter.com/T7cyS3mixS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2023

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.