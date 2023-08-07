Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 07.08.2023 08:03

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 18 iş yerini etkiledi

Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki fabrikalara da sıçrayan yangın 18 iş yerini etkiledi. Yangında ölen ve yaralanan bulunmazken, alevlerin söndürülmesi için çok sayıda ekip müdahalelerini sürdürüyor.

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 18 iş yerini etkiledi

Sabah 06.30'da başlayan Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki fabrikalara da sıçradı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Şuan için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18"

Olay yerine giderek bilgi alan Vali Süleyman Elban şu ifadeleri kullandı:

"Arada bulunan kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tankların patlamasıyla yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Tek sevindirici taraf herhangi bir yaralının ve can kaybının olmaması. Şuan için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yerinin etkilenmemesi için arkadaşlarımız müdahale etmeye çalışıyorlar."

 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazözle yangına müdahale etmeye başladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Havadan yangın söndürme helikopteri karadan da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 4 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Adana Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da heyecanlandıran görüntü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
YKS tercihleri için yarın son gün
10:22
Çorum'da şap alarmı: 15 köy karantinada
10:15
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
10:13
Nesli tükenmekte olan kırmızı sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüldü
10:23
MSB: Sınırda 1'i PKK'lı 2 kişi yakalandı
10:02
Borsa'da yeni rekor
Endonezya'da kahve hasadı
Endonezya'da kahve hasadı
FOTO FOKUS
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ