Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.08.2023 07:20

İstanbul'da kedilere kezzap ve asit döken şüpheliye 91 bin lira ceza

İstanbul Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da kedilere kezzap ve asit döken şüpheliye 91 bin lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Kayseri'de kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Bilecik'teki orman yangını kontrol altında
08:15
Bedelli askerlikte yeni dönem: Hakkından vazgeçenler yeniden başvuramayacak
08:03
Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yandaki fabrikaya da sıçradı
07:36
Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
07:03
Kayseri'de kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı
06:58
Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüsten 23 düzensiz göçmen çıktı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Türkiye asrın felaketi sonrası tek yürek oldu
Türkiye asrın felaketi sonrası tek yürek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ