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Türkiye
AA 24.04.2024 06:26

Bilecik'te tırla tanker çarpıştı, ulaşım aksadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çarpışan tırla süt yüklü tankerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te tırla tanker çarpıştı, ulaşım aksadı

Bozüyük-Bilecik kara yolunun 5'inci kilometresinde seyreden M.H. idaresindeki tır, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen süt yüklü tankerle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tırın dorsesi yol kenarındaki dereye savruldu, tankerdeki süt yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve yolun sütten arındırılmasıyla normale döndü.

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Bilecik Trafik Kazası
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