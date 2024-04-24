Seyir halindeki taksi yandı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen taksi, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Bu sırada şoför, alev alev yanan taksiyi durdurup aşağı inerken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürürken yangın sonrası taksi kullanılamaz hale geldi.

Taksi çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.