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Türkiye
DHA 24.04.2024 05:44

Seyir halindeki taksi yandı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki takside çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen taksi, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki taksi yandı
[Fotograf: DHA]

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen taksi, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Bu sırada şoför, alev alev yanan taksiyi durdurup aşağı inerken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürürken yangın sonrası taksi kullanılamaz hale geldi.

Taksi çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Taksi Yangın
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