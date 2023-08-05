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Türkiye
AA 05.08.2023 20:29

Bilecik'te orman yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te orman yangını
[Fotograf: AA]

Düzmeşe ve Çiftlik köylerinin arasında bulunan ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Bilecik Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek"

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Kızılkaya, yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini söyledi.

Yangına, 25 arazöz, 2 helikopter ve 100'e yakın personelle müdahale edildiğini belirten Kızılkaya, "Yangın kontrol altına alındı. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

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