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Türkiye
AA 05.08.2023 19:22

Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ceviz kabuğuna sentetik uyuşturucu saklayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir konteyner kentte durumundan şüphelendikleri Ö.K., H.A., M.K. ve E.K.'yi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen bu kişiler, polis aralarında yaşanan kovalamaca sonucu konteyner kentte yakaladı.

Zanlıların kaldıkları konteynerdeki aramada, ceviz kabuğunun içinde poşetler halinde 263,60 gram sentetik uyuşturucu ve 12 bin 870 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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Hatay Uyuşturucu
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