Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 689 gram sentetik uyuşturucu, 517 gram kubar esrar, 97 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Yaklaşık 7 saat süren ve 60 ekip ile 195 personelin destek verdiği operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.