Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te makilik çıkan yangın büyümeden söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Akkaya mevkiinde bulunan bir fabrikanın arkasında bulunan makilik alanda nedeni bilinemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangına Bayırköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri anında müdahale etti.
Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Son Haberler
- 15:27
- 15:23
- 15:19
- 15:13
- 15:13
Sıradaki Haber
Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz