Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.
2. Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden İlker A. idaresindeki tır, Sakarya yönüne ilerleyen İbrahim G'nin kullandığı tırla Hastane Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Sürücülerin yaralandığı kaza yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İbrahim G, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafikte aksama yaşandı. Tırların kaldırılması ve araçlardan birinden yola dökülen akaryakıtın temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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