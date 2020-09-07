Söğüt İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

2 hafta karantina uygulanacak

Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş ve çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.