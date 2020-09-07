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Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Söğüt İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.
2 hafta karantina uygulanacak
Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş ve çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.
Etiketler: koronavirüs covid-19 bilecikSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 16:19
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