Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Havai fişekten sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da havai fişekten sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Orduzu Mahallesinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı alanında meydana geldi.
İddiaya göre patlatılan havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar bölgede bulunan otlara sıçrayarak yanmaya başladı.
Yeni Malatyaspor Tesislerine yakın bir noktada yaşanan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ormanlık alan zarar gördü.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Turgut Özal Tabiat Parkı orman yangını malatyaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 16:20
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