Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamasına göre, Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Buna göre, 5 Ekim Salı günü ilçenin Hacıkara Mahallesi Saray Küme evler ile Dereli Mahallesine 10.00 ile 17.00 saatleri arasında arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla enerji verilemeyecek.