Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor: 369 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 369 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim arasında kent genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 369 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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