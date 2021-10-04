Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim arasında kent genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 369 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.