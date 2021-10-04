Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı köy ve mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
Artvin'de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar etkili oldu.
Yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelan ve dere taşkınları nedeniyle Hopa İlçesinde Cumhuriyet, Orta Hopa, Sugören, Yukarı Kuledibi Mahallesi ve Merkez Kuledibi mahallelerinde yollar kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Yağmurun dinmesiyle Hopa Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalarla yollar temizlendi.
Kemalpaşa ilçesinde de heyelanlar nedeniyle kapanan Karaosmaniye, Gümüşdere ve Dereiçi köylerinin yolları ulaşıma açtı.
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