İstanbul Sancaktepe'deki Mevlana Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı doğru geri giden otomobil marketten evine giden kişiyi altına aldıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca otomobilin altından çıkartılan ve hafif yaralı olduğu belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis araç sahibinin ifadesine başvurdu.

Araç sahibi el frenini çektiğini söyledi

İfadesinde arabasını park ettikten sona el frenini çektiğini anlatan araç sahibi, sesler duyması üzerine dışarı çıktığında otomobilini park ettiği yerden 3 bina uzakta gördüğünü söyledi.

Sürücü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.