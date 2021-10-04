Sezer Sivri, aracıyla Ataşehir'den Dudullu yönüne doğru seyir halindeydi.

Gece karanlığında, gökyüzünde bir anda belirdi. Ardından patlayarak ortadan kayboldu.

Araç kamerası da o anlarda şans eseri kayıttaydı.

Aracını durdurduktan sonra kamera kaydını izledi. Şaşkınlığı daha da arttı.

"Havada bulut falan yoktu, bir cisim kaydı yıldız falan sandım. Araç kamerası da kayıtta olduğu için baktım gök taşı kaymış. Yani bilmiyorum ilginç bir durum herkese nasip olmaz. Ben de ilk kez gördüm."

Uzmanlara göre gök taşı ısındı ve patladı

Uzmanlara göre kameraya yansıyan gök taşı, sadece havada süzülmekle kalmadı. Taşın merkezindeki ısı, kabuğuna oranla çok fazla ısındı ve havada patladı.

Astronomi ve uzay bilimleri'nde bu duruma 'ateş topu' deniliyor.

Gök taşının nereye düştüğü ise bilinmiyor

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, "Sürtünmeden dolayı sıcaklığı 2 bin derecenin üzerine kadar çıkabiliyor. İçerisinin malzemesi madeni diyelim uygun ise daha hızlı alev alma ve kabuk da sıkıysa bu tüp gibi patlama söz konusu" dedi.

Gök taşının nereye düştüğü ise bilinmiyor.

Esenoğlu, gök taşının ya denize düştüğünü ya da Karadeniz'den sonraki diğer ülkelere kadar da ulaşmış olabileceğini söyledi.

