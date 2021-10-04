Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de bir evde yapılan aramada konsolun, sobanın ve valizin içinden toplam 7 kilo 78 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze Kadıllı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada konsol ve kuzine sobası ile depodaki duvarın içerisindeki bölüme konulan valizden toplam 7 kilo 78 gram esrar çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Evde 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek metamfetamin ve 1 adet terazi ele geçirildi.
Polis ekipleri, E.E. ve H.D.'yi gözaltına aldı. H.D. serbest bırakıldı, E.E. ise tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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