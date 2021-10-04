Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 261 eve koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 261 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 261 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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