Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da nefes kesen narkotik operasyonu: O anlar kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Bursa polisi, filmleri aratmayan bir uyuşturucu operasyonuna imza attı Durdurulan bir araçta 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.
Bursa'daki uyuşturucu operasyonu, film sahnelerini aratmadı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Uyuşturucu sevk edilirken düğmeye basıldı.
3 sivil polis aracı fark ettirmeden çevresini sarıldı. Önde giden, ani frenle yolu kesti.
Şüpheli, ne olduğun bile anlayamadan kıskıvrak yakalandı.
Çantadan 20 kilo uyuşturucu çıktı
Gözaltına alınan şüphelinin otomobili aramaya alındı. Narkotik köpeği "Fırtına", bagajdaki çantaya tepki verdi.
Çantadan plastik poşetler içinde 20 kilo uyuşturucu çıktı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bursa Narkotik Polis Uyuşturucu
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