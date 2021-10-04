Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın Elmalı ilçesi, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. İlçede gün yüzüne çıkarılan onlarca eser bulunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Armutlu Mahallesi'ndeki kaya mezarlar da bunlardan bazıları. Likya dönemine ait olan ve tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlar, define avcılarının ve vandalların hedefinde.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalledeki 6 kaya mezarının hepsi tahrip edilmiş ve üzerlerine yazılar yazılmış. Kaya mezarlarında tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler de bulunuyor.

Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

"4'üncü yüzyıla tarihlenen 6 kaya mezarı var"

Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü arkeolog Durmuş Altan, Armutlu çevresinde detaylı bir çalışma ve yüzey araştırması yapıldığını, çok ciddi kalıntıların ortaya çıkacağını söyledi.

Altan, “Burada M.Ö. 4'üncü yüzyıla tarihlenen 6 kaya mezarı var. Bunlardan 4'ü Likya dönemine tarihleniyor ve ahşap formlarda. Günümüzde kullandığımız tahıl ambarları kaya mezarlarının bir yansımasıdır. Diğer 2'si de yalın bir şekilde yapılmıştır" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"En büyük soygun aslında Bizans'ta başlıyor"

Tarihi kalıntıların bulunduğu her bölgede talan edilmiş mezarlarla karşılaştıklarını söyleyen Altan, “Buradaki mezarlarda da benzer durumlar var. Hatta yakın zamanda mezarın birini patlatmaya çalıştılar. Definecilerin şöyle bir hayal gücü var. Günümüz teknolojisiyle bile yapamadığımız bu kayaların içerisinde altın veya heykel koyulduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunları bulabilmek için patlatıp arkeolojik eserlere zarar veriyorlar. Bu tahribatlar antik dönemde de yapılıyor. En büyük soygun aslında Bizans'ta başlıyor. Bu mezarların çoğu aslında günümüzdeki insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tahrip edilmiş. Maalesef günümüzde de tahrip edilmeye devam ediyor. Bunlar bizim kültür varlıklarımız. Bunları koruyup gelecek nesillere aktaralım" dedi.