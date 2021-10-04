İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Yüreğir ilçesindeki iki ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, evlerinde 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ve 0,87 gram esrar ele geçirdiği S.G. ile 160 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu bulduğu S.T.'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan S.G'nin evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu satışı yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.