Kıbledağı köyü Metin Çetin Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi, kaya parçaları, çay bahçesi ve ağaçları, yol kenarına düştü.

Heyelan bölgesindeki eve toprak vurmaması olası faciayı önledi.

Heyelan sebebiyle çay bahçesi kullanılamaz hale geldi, çevredeki ağaçlar zarar gördü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Heyelan anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Rize Valiliği uyardı

Rize'de şiddetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Rize Valiliği, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.