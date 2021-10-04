Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Rize'de heyelan anı görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Güneysu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çay bahçesi zarar gördü. O anlar kameraya da yansıdı.
Kıbledağı köyü Metin Çetin Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi, kaya parçaları, çay bahçesi ve ağaçları, yol kenarına düştü.
Heyelan bölgesindeki eve toprak vurmaması olası faciayı önledi.
Heyelan sebebiyle çay bahçesi kullanılamaz hale geldi, çevredeki ağaçlar zarar gördü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Heyelan anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: DHA]
Rize Valiliği uyardı
Rize'de şiddetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Rize Valiliği, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Heyelan Rize Yağış Cep Telefonu
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