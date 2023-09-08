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Türkiye
İHA 08.09.2023 23:14

Beyoğlu'nda asayiş uygulaması: Eğlence mekanları, kafe ve restoranlar denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'da genel asayiş ve terör uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Denetimlerde 18 kişi ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. 6 iş yerinin de ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.

Beyoğlu'nda asayiş uygulaması: Eğlence mekanları, kafe ve restoranlar denetlendi
[Fotograf: İHA]

İlçe Emniyet ekiplerince İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş uygulamasına zabıta ekipleri de eşlik ederek mekanlarda belirli kontrollerde bulundu. Beyoğlu İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri yapıldı.

Uygulamaya 201 polis katıldı, helikopterle de havadan destek sağlandı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi genelinde birkaç sabit denetim noktası oluşturuldu. Uygulama Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı 201 polisin katılımıyla gerçekleşti.

Uygulama noktalarında üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Uygulamaya havadan helikopterle de destek sağlandı. Aynı zamanda polis ekiplerine zabıtalar da eşlik ederek mekanlarda evrak kontrolü yaptı.

Uygulamada, aranan 18 kişi ile 2 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi. 

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