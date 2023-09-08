Rögar hırsızları kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı gerçekleşen binaların enkazından kalan hurdaları toplayan hurdacılar, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki rögar kapağını çaldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olayın ardından yeni rögar kapağını yerine koydu. Ardından başka hurdacılar, yine aynı yerdeki rögar kapağını yerinden sökerek çaldı.
Esnaf da karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Rögar kapağı hırsızlıkları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.