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Türkiye
TRT Haber 08.09.2023 23:08

Rögar hırsızları kamerada

Malatya'da hurdacılar rögar kapağını çaldı, ekipler yerine yeni kapak koydu. Bu kez de yeni kapak başka hırsızlar tarafından çalındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı gerçekleşen binaların enkazından kalan hurdaları toplayan hurdacılar, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki rögar kapağını çaldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olayın ardından yeni rögar kapağını yerine koydu. Ardından başka hurdacılar, yine aynı yerdeki rögar kapağını yerinden sökerek çaldı.

Esnaf da karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Rögar kapağı hırsızlıkları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Hırsızlık Malatya
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