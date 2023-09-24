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Türkiye
İHA 24.09.2023 02:19

Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde yangın

İstanbul'da Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde yangın çıktı. Yükselen alevler çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde yangın
[Fotograf: İHA]

Beyoğlu Evlendirme Dairesi bahçesinde bulunan oturma alanları ve tahta yürüyüş yolunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin Evlendirme Dairesi'nin altındaki otoparka sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangında, otoparkın girişinde bulunan plastik tabela, oturma alanları ve yürüyüş parkurunda büyük maddi hasar meydana geldi.

Bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.

Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.  

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