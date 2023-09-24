Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde yangın

Beyoğlu Evlendirme Dairesi bahçesinde bulunan oturma alanları ve tahta yürüyüş yolunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin Evlendirme Dairesi'nin altındaki otoparka sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangında, otoparkın girişinde bulunan plastik tabela, oturma alanları ve yürüyüş parkurunda büyük maddi hasar meydana geldi.

Bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.

Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.