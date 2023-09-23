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Türkiye
AA 23.09.2023 21:51

1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) ile güvenlik korucularının katılımıyla toplam 1040 personelden oluşan 74 tim tarafından, Lice'nin Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallelerinde "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu" gerçekleştirildi.

1040 personelle uyuşturucu operasyonu: 1 ton 530 kilogram esrar ele geçirildi

50 farklı koordinatta, iki iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 1 ton 450 gram kubar esrar ile 80 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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