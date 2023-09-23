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Türkiye
AA 23.09.2023 19:30

İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde faaliyet yürüten 1, PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 15 ve terör örgütleri THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK DHKPC/C
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