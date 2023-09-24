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Türkiye
AA 24.09.2023 01:53

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul'da polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler ile bekçilerin katılımıyla başta Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Ümraniye, Küçükçekmece, Pendik ve Sancaktepe olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evrakı kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların üstleri aranarak kimlikleri sorgulandı.

Bahçelievler'deki uygulamada durdurulan bir motosiklet sürücüne belgesi olmadığı gerekçesiyle 8 bin 190 lira, motosikletin muayenesi olmadığı için de 951 lira olmak üzere toplam 9 bin 141 lira ceza kesildi, motosikleti ise bağlandı.

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