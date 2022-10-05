Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
E-5 Karayolu Topkapı istikametinde seyreden minibüs ve iki otomobille çarpıştı.
Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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