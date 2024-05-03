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Türkiye
AA 03.05.2024 09:16

Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Beylikdüzü'nde ticari aracın neden olduğu kazada, iki servis minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi: 13 yaralı

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisi Avcılar yönünde seyreden S.A.Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen M.Y. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Aydınlatma direği de yolda seyir halindeki başka bir servis minibüsünün üzerine düştü.

İki minibüsteki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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