Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına çarptı: 16 yaralı
[Fotoğraf: DHA-İHA]
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi.
Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan 16 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.
Etiketler: otobüs kazası istanbul kaza İETT D-100 Karayolu'Son Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:39
Son Haberler
- 14:52
- 14:48
- 14:44
- 14:48
- 14:43
Sıradaki Haber
İzmir'de uyuşturucu çetesi çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz