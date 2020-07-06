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İzmir'de uyuşturucu çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."
Etiketler: uyuşturucu satıcıları son dakika izmir alabaylar çetesiSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
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