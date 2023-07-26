Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 26.07.2023 21:20

Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beykoz'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 13 hektarlık alan zarar gördü.

Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı

Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de iki farklı bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi.

Yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yangın yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili oldu"

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
İstanbul Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Balıkesir'de son 74 yılın en sıcak günü yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
İzmir'de ormanlık alanda yangın
23:32
İznik Gölü'nde bulunan el bombası imha edildi
23:21
Tokat'ta terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi
22:42
İstanbul'da sıcaktan elektrik kabloları yandı
00:08
Kemer yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
22:24
Selçuk Bayraktar: Dünyada Türk savunma sanayii artık büyük bir marka
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Kemer yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Kemer yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ