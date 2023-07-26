Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı

Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de iki farklı bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi.

Yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yangın yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili oldu"

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.