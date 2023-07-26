Kars'ta sağanak ve dolu: Ekili alanlar zarar gördü

İlçede yağışlardan etkilenen köylerde sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi.

Valilik ve kaymakamlık tarafından saha çalışmalarının devam ettiğini bildiren AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın şunları kaydetti:

"Gelinalan, Büyükdere ve Karaçayır köylerinde sel felaketinin yaşandığı, Cavlak, Kırkpınar, Akpınar, Büyükoluklu, Büyükdere, Yeşiltepe, Yamaçlı, Kekeç, Tozluca ve Koşapınar köylerinde ise dolu hasarının olduğu ve ekili alanların zarar gördüğü tespit edildi. İlçemiz genelinde ekimi yapılan ürünlerden yulaf bitkisinin hasadı büyük ölçüde tamamlanmış olup, arpa, buğday ve tritikale ürünlerinin hasadına başlanmamıştır. Devletimiz Selimli hemşerilerimizin yanındadır. Onların mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkan seferber edilmiştir.”