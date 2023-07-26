Sıcaklık rekorları kırıldı: Kimi dondurmaya sarıldı, kimi su ile serinlemeye çalıştı

Hava sıcaklıkları hızla yükseldi. Akdeniz, Ege ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapıldı. Bugün birçok ilde yılın en sıcak günü oldu.

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün yaşandı. İç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek. Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak.

İstanbul'da vatandaşlar sahile akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43,4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41,7 derece, Eyüpsultan'da 40,4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

Ümraniye'de sıcaktan elektrik kabloları yandı

Ümraniye’de elektrik direğinde bulunan elektrik kabloları sıcak havaya dayanamadı. Vatandaşlar, yanan kablolara yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Ege'de rekor sıcaklıklar

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Ankara

Ankara'da hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Vatandaşlar, sıcaktan korunmanın yollarını ararken dışarıya çıkmak zorunda kalanlar şapka takıp şemsiye altında yürüdü.

Çocuklar süs havuzlarındaki fıskiyeleri oyun alanı yaptı. Yaşlılar da havuzların çevresinde oturarak serinlemeye çalıştı. Sahipsiz hayvanlar da sıcağın etkisinden kurtulmak için gölge alanlara sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları Kızılay metro istasyonu çıkışında vatandaşlara su dağıttı. Özel 100. Yıl Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, sıcak nedeniyle insanların terlemeye bağlı sıvı kaybı yaşadığını, bu yüzden su tüketiminin hayati önem taşıdığını söyledi. Uz, kadınların günde ortalama 2-2,5 litre, erkeklerin ise 3-3,5 litre sıvı ihtiyacı olduğunu söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, başkentte hava sıcaklığının perşembe günü maksimum seviyeye ulaşacağını açıkladı.

Balıkesir

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Balıkesir'de 43,6 dereceye yükseldi.

En yüksek sıcaklığın 25 Temmuz 2007 tarihinde 43,2 derece olarak kaydedildiği Balıkesir il merkezinde ölçüm yapılan 74 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Balıkesir'in ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Termometreler, Kepsut'ta 44,2, Manyas'ta 44,4, Gönen'de 44, Susurluk'ta 43,9, Sındırgı'da 43,6, Bandırma'da 43,1, Bigadiç'te 42,6, İvrindi'de 41,4, Savaştepe'de 41,2, Edremit'te 40,9, Havran'da 40,8, Gömeç'te 40,8, Burhaniye'de 40,8, Ayvalık'ta 40,7, Dursunbey'de 39,7, Erdek'te 42,3 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği il merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Dışarı çıkmak durumunda kalanlardan bazıları ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Edirne'de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar şemsiyeler yardımıyla sıcaktan korundu.

Aşırı sıcaktan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Ağaç gölgelerinde toplanarak sıcağın etkisinden korunmaya çalışan hayvanlar, çeşmelerden ve iş yerlerinin önlerine bırakılan su kaplarından su içti.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde zaman geçirdi. Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü Kırklareli'de, sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşlar yollarda yürürken bina ya da ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ağaç gölgelerindeki oturarak serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Bursa

Bursa'da aşırı sıcaklar bunaltıyor. Hava sıcaklığının 39,5 derece ölçüldüğü kentin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sakinlik hakim oldu.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken serinlemek isteyenler parkları ve ağaç gölgelerini tercih etti. Çocuklar belediyenin süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde sık sık yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Antalya

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor. Havanın 42, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda kent sakini Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, Antalya ve çevrelerinde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü söyledi. Antalya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrettiğini söyleyen Gemici, "Yarından itibaren ise Antalya ve çevrelerindeki sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalarak mevsim normallerine ineceğini tahmin ediyoruz. Cuma gününden sonra sıcaklıkların tekrar artmasını ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Sinop'ta sıcaktan bayılan ebabil kuşu koruma altına alındı

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir otelin arka bahçesinde baygın haldeki kuşunu fark eden otel yetkilisi Fahri Bostan, kuşu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma Milli Parkları Şube Müdürlüğü görevlisi, "Ebabil kuşu hızlı uçan bir kuş. Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle bir yerlere çarpmış veya etkilenerek düşmüş olabilir. Bize haber verildi. Bizde Sarıkum bölgesinde bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edeceğiz. Orada veterinerlerimiz bakacak ve koruma altına alınacak. Daha sonra ebabil kuşu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bilecik

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, termometrelerin bazen 44 dereceyi gösterdiği kentin dinlenme alanlarından Pelitözü Göleti Gölpark Mesire Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

Bilecik ve çevre illerden gelenlerle hafta içi ve hafta sonlarında dolan, piknik ve yürüyüş için tercih edilen Gölpark'ta oyun parkları ve oturma alanları boş kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Gölpark'a gelen ziyaretçiler, gölgelik alanları tercih etti.

Sahipsiz hayvanlar da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

Köpeklerin bazıları ağaçların altına girerken, bazıları da piknik oturaklarının altına sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.