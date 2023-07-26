Sakarya'da denize gireceklere uyarı: Rip akıntısı ve yoğun dalga

Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.

Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım."