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Türkiye
AA 26.07.2023 19:37

Sakarya'da denize gireceklere uyarı: Rip akıntısı ve yoğun dalga

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 3 gün süreyle oluşması beklenen "rip akıntısı" ve yoğun dalga nedeniyle denize gireceklere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sakarya'da denize gireceklere uyarı: Rip akıntısı ve yoğun dalga

Belediyeden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'a kadar hava koşulları nedeniyle denizdeki durumun tehlikeli hal alabileceği belirtildi.

Özellikle 27 Temmuz'da dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli "rip akıntısının" etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım." 

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