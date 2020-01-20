Türkiye
Beykoz'da otomobil evin bahçesine uçtu20 Ocak 2020 Pazartesi 17:50 - Son Güncelleme
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki iki katlı evin bahçesine devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Beykoz ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Karalık Dere Caddesi'nde, Hüseyin Gedik yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle yol kenarındaki iki katlı evin bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Akpınar hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası