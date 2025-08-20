Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
İHA 20.08.2025 10:21

Beykoz'da başıboş köpekler çocuğa ve kadına saldırdı

Beykoz'da 6 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı. Aynı mahallede oturan Hanife Bacı ise, köpeklerden kaçtığı esnada yüksekten düşerek yaralandı.

Beykoz'da 6 yaşındaki Umut Çakır ve kardeşi, babalarının çalıştığı işletmeye giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu küçük çocuk yere düşerek yaralanırken mahalleli hızlıca yardıma gelerek çocukları kurtardı.

Hastaneye kaldırılan çocuğa kuduz aşısı uygulandı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aynı köpeklerden kaçarken yüksekten düştü

Mahallede bulunan başıboş köpekler aynı mahallede oturan Hanife Bacı'ya saldırdı. Bacı, köpeklerden kaçtığı esnada yüksek bir yere çıkarak kurtulmak istedi.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan kadın bu esnada düşerek bacağından yaralandı.

Yaklaşık 20 gündür evde yatan Hanife Bacı, Beykoz Belediyesi'nden köpekleri toplamadıkları için şikayetçi olacaklarını belirtti.

"Panikle merdivenden kendimi aşağı attım"

Köpeklerden kaçtığı esnada ayağından yaralanan Hanife Bacı, "Zerzevatçının yanına çıktığım sırada merdivenden çıkar çıkmaz köpek üzerime saldırdı. Kaçmak için yüksek bir yere çıktım ama bu kez diğer taraftan tekrar üstüme gelmeye kalktı. O sırada başka bir siyah köpek de havlayarak bana doğru koştu. Panikle merdivenden kendimi aşağı attım, düşünce de ayağımdan lif koptu. 20 gündür yatıyorum. Bu konuda Beykoz Belediyesi'nden şikayetçiyim. Yaklaşık 20 gündür defalarca arayıp bu köpeğin alınmasını istedim ama herhangi bir işlem yapılmadı.

"Bu travma kolay kolay atlatılacak gibi değil"

Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası Vedat Aydoğan, "Çocuklarım dükkana doğru gelirken başıboş köpekler peşlerine düşmüş. Çocuk korkunca köpekler de saldırmaya kalkmış. O sırada boğuşma yaşanmış. Olayı görenler arabalarıyla müdahale etmeye, ayırmaya çalışmış. Çocuğum dizini yere vurmuş, sırtı da yere çarpmış, kemiğe kadar darbe almış. Büyük bir korku yaşadı. Olayın ardından sağlık ocağına gidip aşılarını yaptırdık, pansuman yapıldı, yaraları sarıldı. Köpek önce kızımın üzerine koşmuş, ardından oğluma saldırmış. Kızım kaçmayı başarmış ama oğlum köpeğin hedefi olmuş. Saldıran köpek hala orada duruyor. Kaçamayanları yakaladılar, kaçan köpekler ise ortadan kayboldu. Çocuğum büyük bir korku yaşadı, rüyalarında bile köpeklerden kaçtığını söylüyor. Bu travma kolay kolay atlatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Başıboş Köpek Sorunu Köpek İstanbul
