TRT SPOR 20.08.2025 09:42

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'de

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Benfica maçı TRT 1'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

Cenk'in yerine Cengiz

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Bu arada Fenerbahçe, Benfica maçları için UEFA'ya bildirdiği listeden sakatlığı bulunan Cenk Tosun'u çıkartıp yerine Cengiz Ünder'i kadroya dahil etti.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

Benfica ile 7. resmi maç

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi UEFA
