AA 20.08.2025 09:12

Eymir Gölü yakınlarında başlayan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltında

Ankara'daki Eymir Gölü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. İncelemeler sonucunda yangının havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Eymir Gölü yakınlarında başlayan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltında

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Ankara Valiliği Yangın
