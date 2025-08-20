Otomobil park halindeki tıra çarptı

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.