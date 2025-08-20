Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.08.2025 05:29

Otomobil park halindeki tıra çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Denizli'de bir otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:55
Soykırımcı İsrail'e destek veren Microsoft'a çalışanlarından 'Gazze' eylemi
02:49
Denizli'de bir otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü
02:09
ABD'de kasırga alarmı: Hatteras Adası'na zorunlu tahliye emri verildi
01:28
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
01:20
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
00:59
DMM 'milli egemenliğin hedef alındığı' iddiasını yalanladı
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Hoi An’ın simgesi Japon Köprüsü, tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ