Haber Giriş: Kaynak: AA
Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beykoz ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde taklit ürünlerin üretim, satış ve dağıtımının engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Beykoz'da 1'i imalathane 2'si de depo olarak kullanılan adresleri takibe aldı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda çeşitli markalara ait yaklaşık 40 bin sahte hava, yağ ve mazot filtresi ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Beykoz operasyonSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:31
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