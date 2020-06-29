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Van'da minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van’ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Mehmet Rıfat Gencer idaresindeki 65 V 2065 plakalı minibüs, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Ovapınar Üçyol kavşağında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 13 kişi, ambulanslarla Muradiye ve Erciş Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Etiketler: Van yolcu minibüsü şarampolSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 15:14
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