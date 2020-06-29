Ankara'da 77 yaşında vefat eden, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) eski başspikerlerinden Cihangir Göker için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye TRT Destek Hizmetleri Daire Başkanı Savaş Gürler ve TRT İç Yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan ile emekli TRT yöneticileri ve meslektaşları katıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelenk gönderdiği cenaze namazının ardından Göker'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Medya dünyasındaki birçok ünlü isme ders verdi

TRT Ankara Televizyonunda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.

Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden olan ve medya dünyasındaki birçok ünlü isme de ders veren Göker, ‘Dilini kaybeden milletler, yok olmaya mahkum olur’ sözüyle de biliniyordu.

Usta spiker Göker’in vefatını öğrenen TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren de üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşmıştı:

“TRT’nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekânı cennet olsun.”