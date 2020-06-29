Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon: 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de jandarma ekipleri, 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İki şüpheli gözaltına alındı.
Son Haberler
- 16:01
- 15:41
- 16:01
- 15:39
- 15:25
Sıradaki Haber
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz