Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.01.2026 19:47

Beykoz kamyon eve çarptı: 2 ölü

İstanbul Beykoz'da, kontrolden çıkan kamyonun önce iki yayaya, ardından da park halindeki otomobile ve bir eve çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beykoz kamyon eve çarptı: 2 ölü

Anadolukavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde yokuş aşağı ilerleyen Emet Tüfenk idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yolda yürüyen yabancı uyruklu İllaria Carroza ile Wiebe Wermer'e, ardından da park halindeki otomobile çarpan kamyon, yol kenarındaki bir eve çarptıktan sonra durabildi. Kamyonun ön kısmı evin altındaki dükkana girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Beykoz kamyon eve çarptı: 2 ölü

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan İllaria Carroza ile Wiebe Wermer ise ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Wermer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından kamyon, çekici yardımıyla kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:16
Lübnan'da, İsrail'in ateşkesi 10 binden fazla ihlal ettiği tespit edildi
19:17
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
19:12
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 9 kişinin testi pozitif çıktı
19:46
Bakan Güler: Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz
18:44
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
18:53
ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ